Новая вспышка COVID-19 в Китае

Новая вспышка произошла в столице Китая накануне. Очаг выявили на одном из крупнейших рынков. Его закрыли, как и 11 ближайших к нему жилых комплексов. Всего COVID-19 был подтвержден почти у 50 человек, которые связаны с этой торговой площадкой.