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Новая вспышка COVID-19 в Китае
36 новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Пекине
Новая вспышка произошла в столице Китая накануне. Очаг выявили на одном из крупнейших рынков. Его закрыли, как и 11 ближайших к нему жилых комплексов. Всего COVID-19 был подтвержден почти у 50 человек, которые связаны с этой торговой площадкой.
Около 12 тысяч случаев заражения за сутки в Индии
В Индии число новых случаев заражения коронавирусом составило почти 12 тысяч. Это самый большой прирост за сутки в стране за время пандемии. Власти страны начали на этой неделе первую фазу выхода из режима строгой изоляции. В большинстве штатов разрешили с некоторыми ограничениями открывать торговые центры и рестораны, гостиницы и места религиозного паломничества.
В мире число инфицированных коронавирусом практически достигло 8 миллионов. 434 тысячи погибли, 4 миллиона выздоровело.
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