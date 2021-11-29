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Новая вулканическая активность зафиксирована на острове Ла-Пальма

Вулкан на испанском острове Ла-Пальма возобновил активность. Из-за землетрясений образовалось сразу несколько новых трещин. Потоки лавы движутся со скоростью 600 метров в час - один из них уже уничтожил целый квартал и достиг океана. Жителей спешно эвакуировали.

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