Новая вулканическая активность зафиксирована на острове Ла-Пальма

Вулкан на испанском острове Ла-Пальма возобновил активность. Из-за землетрясений образовалось сразу несколько новых трещин. Потоки лавы движутся со скоростью 600 метров в час - один из них уже уничтожил целый квартал и достиг океана. Жителей спешно эвакуировали.