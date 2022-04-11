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Новая Зеландия намерена направить Киеву транспортный самолет и военнослужащих

Известные "миротворцы" западной коалиции продолжают накачивать Украину оружием. Новая Зеландия намерена направить Киеву транспортный самолет и военнослужащих. Великобритания в ближайшее время отправит дополнительное оружие и боеприпасы. Разумеется, не бесплатно. Киев заплатит за поставки более 4 млн долларов.

Новые "подарки" Украине готовит и Брюссель. Глава дипломатии Евросоюза заявил, что получил от Киева "список вооружений", который он собирается обсудить с Военным комитетом ЕС. Евросоюз намерен биться до последнего украинца - такая риторика все чаще слышится с политических трибун.

Вопке Хукстра, заместитель премьер-министра Нидерландов:
Мы ставим Украину в наилучшую возможную позицию, чтобы выиграть войну и занять наилучшую возможную позицию за столом переговоров. Для этого требуются две вещи: усилить их, насколько возможно, на поле боя и усиливать санкционное давление на Россию.

Украинские солдаты будут готовиться на базах НАТО

Официальный представитель российского МИД назвала Евросоюз "экономическим отделом НАТО". Стоит сказать, не безосновательно. В Североатлантическом альянсе намерены организовать подготовку украинских солдат за пределами страны, чтобы они могли поддерживать и использовать передовое вооружение. В Украину посылают и советское, и более современное оружие. Группа ВСУ прошла в США подготовку по использованию барражирующих дронов-камикадзе "Свичблейд", 100 единиц которых Вашингтон поставил Киеву.

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