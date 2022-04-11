Известные "миротворцы" западной коалиции продолжают накачивать Украину оружием. Новая Зеландия намерена направить Киеву транспортный самолет и военнослужащих. Великобритания в ближайшее время отправит дополнительное оружие и боеприпасы. Разумеется, не бесплатно. Киев заплатит за поставки более 4 млн долларов.



Новые "подарки" Украине готовит и Брюссель. Глава дипломатии Евросоюза заявил, что получил от Киева "список вооружений", который он собирается обсудить с Военным комитетом ЕС. Евросоюз намерен биться до последнего украинца - такая риторика все чаще слышится с политических трибун.



Вопке Хукстра, заместитель премьер-министра Нидерландов:

Мы ставим Украину в наилучшую возможную позицию, чтобы выиграть войну и занять наилучшую возможную позицию за столом переговоров. Для этого требуются две вещи: усилить их, насколько возможно, на поле боя и усиливать санкционное давление на Россию.