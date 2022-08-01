Новая Зеландия сняла все антиковидные ограничения на пересечение границ

Новая Зеландия с 1 августа сняла все действовавшие с марта 2020 года антиковидные ограничения на пересечение границ государства. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление министра туризма страны Стюарта Нэша.



Как подчеркнул Стюарт Нэш, с этого дня "туристы из стран, не имеющих соглашений о безвизовом режиме, и иностранные студенты могут подавать заявление о выдаче виз для въезда в Новую Зеландию". В стране готовы принимать и приветствовать гостей со всего мира - снятие ограничений позволяет сделать "новый шаг для возвращения к открытому миру".



Глава ведомства обозначил, что с 1 августа отменены и санитарные ограничения для круизных судов и прогулочных океанских яхт. Это позволит вернуться к развитию индустрии круизов на лайнерах и яхтах, которая ежегодно приносила стране более $314 млн.



Напомним, что с 4 июля в стране были отменены ограничения на въезд в Новую Зеландию иностранцев с рабочей визой, однако продолжал действовать ряд ограничений на въезд туристов и студентов.