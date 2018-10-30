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Новейшие гидролокационные технологии применяются для поиска самолета в Индонезии

Дроны и новейшие гидролокационные технологии применяются для поиска пассажирского самолета Lion Air. К этому моменту найдены десять тел, а также множество останков. Генетическая экспертиза покажет, кому они принадлежат. К поиску бортовых самописцев Boeing 737 присоединятся сингапурские и американские специалисты. Возможно, черные ящики позволят узнать причину трагедии. Известно, что лайнер был новым, погода - летной, а пилоты - опытными.

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