Новейшие гидролокационные технологии применяются для поиска самолета в Индонезии

Дроны и новейшие гидролокационные технологии применяются для поиска пассажирского самолета Lion Air. К этому моменту найдены десять тел, а также множество останков. Генетическая экспертиза покажет, кому они принадлежат. К поиску бортовых самописцев Boeing 737 присоединятся сингапурские и американские специалисты. Возможно, черные ящики позволят узнать причину трагедии. Известно, что лайнер был новым, погода - летной, а пилоты - опытными.