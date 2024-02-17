Новгородская земля - родина картофелеводства

Картофель в Новгородской области родом… из пробирки. Микрорастения буквально холят и лелеют в специальных стерильных условиях. Все для того, чтобы в итоге получить идеальный посадочный материал.

О том, как развивается новгородское семеноводство, рассказали корреспонденты АТН в специальном репортаже "Новгород науки".

Новгородский край - регион картофельный. Доподлинно известно, что несколько веков назад именно здесь начинали сажать первый в России картофель. Так что Новгородская земля - это еще и родина картофелеводства!

С тех пор много воды утекло. Аграрии вычислили, как отсеять все болезни и вирусы. Так и случились пробирки и клоны, гарантирующие: такая бульба болеть не будет!

Помимо того, что это высокая урожайность, это еще и качество хранения. Мы получаем чистый от бактерий материал. Не только от вирусов, но и от бактерий. Денис Павлюк, фермер (Россия)

Колорадский жук уже не проблема вовсе.А вот бактерии картофель атакуют. И такая пробирка - спасательный круг.

Есть и другая сторона медали - высокая урожайность приводит к перепроизводству. Урожаи картошки в минувшем году в России били все рекорды. Благо, активно развивается рынок переработки - чипсы, пюре, замороженный продукт для фри. Очевидно, долго кашеварить современный мир не любит. Так что урожаи не пропадут. Правда, есть одна загвоздка.

Сорта, которые подходят для переработки, пока ни в линейке российских сортов, ни в белорусской их нет. Под это нужны особые сорта, особые хранилища. Если обычный столовый картофель мы храним при температуре до 3 градусов, то картофель, который идет на переработку, ниже 7 хранить уже нежелательно. Это совсем другие хранилища. Денис Павлюк, фермер (Россия)