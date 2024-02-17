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Новгородский "Медовый дом" - самый крупный поставщик в России
Новгородский "Медовый дом" - самый крупный поставщик в РоссииО пользе меда слагают легенды. В Новгороде есть целый "Медовый дом". Буквально. Самый крупный поставщик в России. Мед едет сюда отовсюду: от Дальнего Востока до Абхазии. Гречишный, каштановый, липовый, акациевый. Об этом рассказали корреспонденты АТН в специальном репортаже"Новгород науки".
Проверка проходит в три ступени! Это, конечно, еще не гарантия, что мед натуральный будет. Хотя новгородский именно такой. На рынке встречается всякое.
Россия борется за медовые ГОСТы: на подходе отдельный закон. Это как с молоком или сыром будет. Этикетка - гарантия качества! А написанному надо верить.
Но новгородский "Медовый дом" перемен не боится. Нечистых на руку на рынке станет меньше, они уйдут, а он останется. Да и как сегодня без качества? Особенно на новых рынках, куда метит и Беларусь.
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