Новгородский "Медовый дом" - самый крупный поставщик в России

Новгородский "Медовый дом" - самый крупный поставщик в РоссииО пользе меда слагают легенды. В Новгороде есть целый "Медовый дом". Буквально. Самый крупный поставщик в России. Мед едет сюда отовсюду: от Дальнего Востока до Абхазии. Гречишный, каштановый, липовый, акациевый. Об этом рассказали корреспонденты АТН в специальном репортаже"Новгород науки".

Проверка проходит в три ступени! Это, конечно, еще не гарантия, что мед натуральный будет. Хотя новгородский именно такой. На рынке встречается всякое.

Россия борется за медовые ГОСТы: на подходе отдельный закон. Это как с молоком или сыром будет. Этикетка - гарантия качества! А написанному надо верить.