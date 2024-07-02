Новинка предвыборной кампании: в США появилась кукла-Байден

Байдена не отпускают на покой. Как передает Bloomberg, Национальный комитет Демократической партии может официально выдвинуть его кандидатом в президенты 21 июля. Такое решение, как отмечает агентство, "положит конец внутрипартийным разговорам о замене Байдена после неудачных дебатов". При этом свыше 70% американцев, согласно опросу CBS, считают, что умственное состояние хозяина Белого дома не позволяет ему бороться за переизбрание.



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