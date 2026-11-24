В начале 2000-х годов две огромные трагедии потрясли мир, но одна вытекала из другой. На следующий день после падения башен-близнецов в Нью-Йорке, 12 сентября 2001 года, началась история самой грубой и масштабной фальсификации.

Ее результат сложно подсчитать как в финансовых затратах, так и в человеческих жертвах, но хаос на Ближнем Востоке, порожденный США пробиркой якобы с химоружием Ирака, стал главной причиной возникновения террористической организации "Исламское государство" и по сей день продолжающегося потока беженцев в Европу.

На начало Иракской войны Соединенные Штаты находились в зените своего могущества, с экономической точки зрения просто недосягаемы для других стран. Удалось положить конец и внутрипартийным дрязгам - республиканцы у власти, демократы в оппозиции, но действовали сообща.

11 сентября 2001 года сплотило в горе, боли и страхе все американское общество. Это был страшный удар. День, когда мир перешел в другое измерение. Террористы "Аль-Каиды", захватив четыре пассажирских авиалайнера, совершили самоубийственные теракты в США. Они стали крупнейшими в истории по числу жертв. Тогда каждый, кто видел происходящее, не мог поверить в это. Ни у кого в голове не укладывалось, что такой ужас возможен в реальности.

Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер террористы направили в здание Пентагона. Жертвами тогда стали почти 3 тыс. человек. Америкой был объявлен "крестовый поход" против исламского мира. 43-й президент США Джордж Буш-младший сразу объявил о начале войны с глобальным терроризмом. В октябре 2001 года Америка начала самую продолжительную войну в своей истории в Афганистане, но в день терактов было принято и еще одно решение.

Ричард Кларк, экс-советник Президента США (1998-2003 гг.):

"11 сентября министр обороны Дональд Генри Рамсфелд сказал президенту в моем присутствии: США могут начать войну в Ираке. Я был ошеломлен и не понимал, какое отношение к 11 сентября имеет Ирак. Сначала я подумал, что, возможно, Рамсфелд шутит, потому что он сказал так: "Да, мы можем войти в Афганистан и бомбить его, но там недостаточно целей. Нам нужно бомбить много чего, чтобы после 11 сентября доказать, что мы все ещё большая и могущественная страна". Я подумал, это шутка и не совсем понял, что он имел в виду. Президент сказал мне, кажется, 12 числа, чтобы я собрал все доказательства участия Ирака в терактах. У меня сложилось впечатление, что он хотел, чтобы мы нашли связь с Саддамом Хусейном (экс-президент Ирака. - Прим. news.by)".

Джордж Буш-младший (слева) и Дональд Генри Рамсфелд (справа)

Но еще в 1997-м неоконсерваторы создали проект "Новый американский век". В одном из своих отчетов они пришли к выводу: для того чтобы США взяли на себя роль мировой сверхдержавы, необходимо событие столь же катастрофичное, как Перл-Харбор. Для Буша-младшего война в Ираке была вроде незакрытого семейного гештальта. Прежде чем понять, как началась Вторая война в Персидском заливе, следует перелистнуть события на несколько страниц назад.

Ирак обладает вторыми по величине доказанными запасами нефти - это 150 млрд баррелей. С 1925 года разработкой черного золота в стране занимался общий консорциум из трех стран - Великобритании, Франции и США. У руля страны, богатой нефтью, стояли прозападные марионетки, поэтому доходы от добычи тоже уходили за пределы страны.

К 1950 году Ирак получал лишь 50 % от добычи, а до этого еще меньше. Многих иракцев это не устраивало, среди них был и Саддам Хусейн. Его приход к власти быстро вызвал недовольство на Западе - правительство налаживало контакт с СССР.

При поддержке Советов удалось в том числе национализировать нефтяную промышленность страны. Черное золото начало давать 95 % валютных поступлений страны, и уровень жизни в Ираке стал одним из самых высоких в арабском мире.

Правда, хорошая жизнь продлилась недолго. В 1980-х годах Персидский залив вспыхнул на 8 лет - случилась Ирано-Иракская война.

"Эта война была воспринята американцами как шанс поквитаться. Ставка была сделана на Саддама Хусейна и иракскую армию, которая форсировала реку Шатт-эль-Араб и рассчитывала взять Иран в кратчайшие сроки. Многие на это рассчитывали и вложились в предприятие, но Саддам Хусейн не оправдал надежд. За 8 лет он так и не смог ничего сделать с Ираном", - отметил журналист-международник (Россия) Аббас Джума.

Все изменилось через два года. Решив захватить Кувейт и превратить его в 19-ю провинцию Ирака, Саддам Хусейн был уверен, что авантюра сойдет ему с рук, ведь с американцами у него были вполне хорошие отношения. Но ситуация оказалась иной.

Саддам Хусейн кусал локти, он был в долгах как в шелках и призвал тех, кто ему одолжил денег, простить долг. Дескать, я же за вас воевал. Но никакой арабской солидарности соседи не проявили, в особенности Кувейт. Они потребовали деньги назад, тогда Саддам Хусейн не нашел более изысканного решения, кроме как напасть на Кувейт под предлогом добычи нефти, которая принадлежит Ираку, на границе кувейтцами. Сказано - сделано, Кувейт захвачен. Но с этого момента американцы начинают воспринимать Хусейна как угрозу.

Александр Каргин, востоковед, политолог-американист (Россия):

"Хусейн не верил, что будет вторжение (в Ирак со стороны США. - Прим. news.by), до последнего момента сомневался. Наверное, это была его большая ошибка. Он в каком-то смысле недооценил Вашингтон, считал, что, как и Европа, Америка не сможет решиться на что-то по-настоящему жесткое".

Но США вместе с союзниками по НАТО начали военную операцию, известную как "Буря в пустыне". Пять недель авиация непрерывно бомбила иракскую территорию, после чего против деморализованного и ослабленного противника предприняли сухопутную операцию.

Войска коалиции под предводительством США вторглись из Кувейта и, минуя южные города, направились к Багдаду. Большое значение имела скорость, внезапность и дезорганизация. Иракских сил было значительно больше, но коалиционный спецназ посеял хаос - одновременно с воздушной началась и наземная атака. Британцы заняли полуостров Фао и начали осаду города Басру. Через 100 часов Ирак вынужден был капитулировать.

Кто и зачем придумал иракское "химическое оружие". Зачем США понадобилась громкая спецоперация в Ираке. Об этом и не только смотрите в первой серии документального проекта "Игра без правил. Война из пробирки".

Главное фото: РИА Новости