Новый бюджет ФРГ подвергся жесткой критике со стороны бизнеса

Правительство Германии одобрило проект бюджета, в котором расходы на оборону выросли почти на треть - до рекордных 110 млрд евро.

Аппетиты бундесвера стали второй по величине статьей госрасходов, что вызвало жесткую критику со стороны немецкого бизнеса.

В Федеральном объединении промышленности заявляют, что Берлин бездумно раздувает долги ради милитаризации вместо того, чтобы спасать собственную экономику.

Тем временем в Объединении торгово-промышленных палат ФРГ констатируют: объем расходов на армию и выплату процентов по долгам практически не оставляют места для расходов, стимулирующих экономический рост.