Парламент Литвы сейчас готовит бюджет на 2027 год, а также обсуждает планы казенных расходов на 2028 год.



Ситуацию депутаты называют трагедией. Правительство страны предлагает утвердить на следующие 12 месяцев дефицит почти в 4 %, а далее он вообще должен достигнуть 5 %.



Существует строгий запрет ЕС допускать бюджетный дефицит более, чем в 3 %. Превышение любым государством этого порога становится проблемой всего Евросоюза - поскольку стимулирует инфляцию и эмиссию в Старом Свете в целом. Литва практически бесконтрольно наращивает оборонные расходы и делает это в долг.