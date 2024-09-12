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Новый генсек НАТО прибыл с визитом в Киев
Новый генеральный секретарь НАТО отправился в Киев, чтобы выразить свою поддержку Украине.
Как сообщает агентство France-Presse, Рютте уже заявил, что альянс усердно работает над тем, чтобы предоставить больше помощи Украине и сделать это как можно быстрее.
Он выразил уверенность, что Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее "нет права вето".
И успел объявить, что право Киева защищать себя не останавливается на границе - страна имеет право на удары по российской территории.
Правда, признал, что не вправе давать подобное разрешение киевскому режиму от лица НАТО.
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