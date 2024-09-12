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Новый генсек НАТО прибыл с визитом в Киев

Новый генеральный секретарь НАТО отправился в Киев, чтобы выразить свою поддержку Украине.

Как сообщает агентство France-Presse, Рютте уже заявил, что альянс усердно работает над тем, чтобы предоставить больше помощи Украине и сделать это как можно быстрее.

Он выразил уверенность, что Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее "нет права вето".

И успел объявить, что право Киева защищать себя не останавливается на границе - страна имеет право на удары по российской территории.

Правда, признал, что не вправе давать подобное разрешение киевскому режиму от лица НАТО. 

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