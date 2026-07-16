Новый майдан? Украинцы протестуют против отставки министра обороны

Человек, которого в кулуарах называют не иначе как "стопроцентным человеком Миндича", официально возглавил украинское правительство. Верховная рада утвердила 48-летнего экс-главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого новым премьер-министром.

Итоги голосования: против был всего один, семеро воздержались

Сам Корецкий перед голосованием пообещал золотые горы и светлое будущее в объятиях ЕС, заявив, что новый кабмин станет "правительством обороны, экономического развития и евроинтеграции". Но за кулисами его называют не иначе как ставленником беглого олигарха Тимура Миндича - фигуранта крупнейшего коррупционного скандала, чья фамилия с 2025 года стала синонимом воровства.

При этом опыта госуправления у Корецкого нет. До "Нафтогаза" он руководил сетью АЗС WOG, а в "Укрнафту" попал в конце 2022 года, когда компанию отобрали у олигарха Коломойского. С мая 2025-го возглавлял "Нафтогаз", а теперь - правительство Украины.

Украинцы 16 июля вышли на улицы. Отставка министра обороны Михаила Федорова обернулась для Зеленского самым массовым уличным протестом за последние месяцы. Стихийные митинги охватили не один Киев. Тысячи людей вышли на площади Львова, Одессы, Харькова, Днепра и еще десятка городов.

В центре Киева скандировали: "Позор!", "Верните Федорова!", "Не трогай то, что работает!", а также "Вова, что ты делаешь?".

Выяснилось, что заменить Федорова некем. Зеленский предложил пост главы МВД Игорю Клименко - и тот отказался. Голосование в Раде экстренно отменили.