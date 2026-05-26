Страны ЕС официально начали разработку очередного 21-го пакета санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии. В этот раз цель - простые граждане. По словам фон дер Ляйен, новые ограничения направлены на снижение уровня жизни российского населения.

В Брюсселе переходят к крайним мерам от безысходности. Там осознали, что прежние попытки ослабить внутреннее экономическое положение оказались неэффективными. Ранее европейские лидеры отмечали, что их санкции бьют исключительно по экономическим секторам и руководству. Теперь же Брюссель открыто желает поставить под удар социальное благополучие и доходы рядовых граждан.