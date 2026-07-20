Очередная рокировка на Даунинг-стрит. Британия сегодня официально получила нового премьера - им стал 56-летний лейборист Энди Бернэм.

Бернэм стал седьмым премьером Британии за последние 10 лет. Как долго он задержится у руля, с учетом опыта его предшественников и своей собственной позиции, - вопрос из разряда риторических.

Ранее Бернэм занимал пост мэра Манчестера и получил в прессе прозвище "Король Севера". В своей первой речи на Даунинг-стрит Бернэм пообещал устроить масштабную встряску всей британской политической системе. А также заявил о переходе к новой экономической модели, пообещав вернуть "жизненно важные сферы под более жесткий общественный и государственный контроль" для преодоления кризиса стоимости жизни.

Британские СМИ отметили, что Бернэм демонстративно выступал без трибуны и суфлера, чтобы казаться ближе к народу.

Энди Бернэм, премьер-министр Великобритании:

"Я только что вернулся из Букингемского дворца, где принял приглашение Его Величества Короля сформировать правительство. При этом я остро осознаю, что стал уже шестым человеком за последние десять лет, кто прошел по этой улице, и седьмым премьер-министром с 2016 года. Это момент для размышлений и принятия новых решений. Мы сделаем этот момент переломным для Великобритании, внедрив самые масштабные изменения за последние 40 лет - новую политическую и новую экономическую модель. В 1980-х годах Великобритания совершила несколько неверных шагов: политическая власть была централизована, а экономическая - приватизирована. Значительная часть страны подверглась деиндустриализации и до сих пор не восстановилась. Мы построим новую экономику, вернув жизненно важные товары и услуги под более сильный государственный контроль".

Впрочем, новому премьеру досталось критически тяжелое наследство: рекордный госдолг, кризис стоимости жизни и глубокий раскол в обществе. Его предшественник Кир Стармер бесславно ушел в отставку на фоне обрушения рейтингов и разгрома лейбористов на местных выборах.

Примечательно, что Бернэм возглавил британское правительство вообще без проведения всеобщих выборов в стране, его кандидатура оказалась единственной внутри правящей верхушки.

Менять агрессивный внешний курс Лондон не собирается. Бернэм уже подтвердил, что продолжит линию Стармера, объявил о скорой встрече с главой киевского режима Зеленским и заверил, что поддержка Украины останется непоколебимой.