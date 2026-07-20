Новый премьер Британии заявил, что страну ждут самые большие изменения за последние 40 лет

Новый премьер Великобритании начал работу с громких обещаний. По его словам, страну ждут самые большие изменения за последние 40 лет.

В своем первом обращении к народу Энди Бернэм пообещал радикально перестроить государственную систему и создать принципиально новую экономическую модель. Премьер в ближайшее время намерен представить детальный план развития страны на следующие 10 лет. При этом Лондон выполнит обещания, связанные с расходами на оборону.

Во внешней политике премьер также подчеркнул преемственность курса. Будущую поддержку Украины он назвал абсолютно непоколебимой.

Энди Бернэм официально получил от Короля Карла III мандат на формирование правительства, а ранее был избран новым лидером Лейбористской партии. Это уже седьмой по счету премьер со времен Brexit.