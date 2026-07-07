Не успев приступить к работе, новый премьер Латвии расписался в несбыточности собственных предвыборных обещаний.

Андрис Кулбергс публично признал, что его правительство, вероятнее всего, провалит реализацию ключевых положений официальной декларации. Свое бессилие политик оправдал банальной текучкой и организационными сложностями, которые якобы мешают Риге сосредоточиться на стратегических задачах.

Нынешний состав правительства сформировался со скандалом - предыдущий кабинет министров пал из-за неспособности защитить страну от украинской угрозы.

На этом фоне новая программа Кулбергса строилась на жестком смещении акцентов в сторону тотальной милитаризации и борьбы с бюрократией. Впрочем, расписываясь в собственной беспомощности, латвийский премьер не забыл заявить о личных амбициях и выразил надежду сохранить свое кресло после осенних выборов в Сейм.