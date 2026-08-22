В Великобритании нарастает политическая и социальная турбулентность. Убийство пожилой женщины, поджог дома лидера партии реформ Найджела Фараджа - лишь вершина айсберга. За этим стоят десятилетия накопившихся противоречий: миграционная политика, двойные стандарты и разрыв между элитами и народом. Политический эксперт Антон Синковец в "Актуальном интервью" проанализировал причины кризиса и приход нового премьера, который делает ставку на регионы и борьбу с беззаконием.

Британское общество расколото. Мигранты получают пособия и проживание в дорогих отелях, а коренные жители теряют рабочие места и борются с растущими ценами. Полиция закрывает глаза на преступления, совершаемые мигрантами, и бездействует, когда речь идет о защите британцев. "Когда вы длительное время пытаетесь сделать вид, что проблем нет, а они на самом деле есть, рано или поздно эти проблемы придут в ваш дом. Английская полиция молчала относительно протестов и незаконных действий мигрантов - и вот беда постигла их самих", - заявил эксперт.

Причина - политический популизм. Политический истеблишмент Великобритании вынужден учитывать, что львиная доля избирателей - это уже легализовавшиеся мигранты.

Эксперт провел четкое различие между государственным деятелем и политиком-популистом. "Государственный деятель - это лидер, который чувствует ответственность за народ и берет в свои руки власть и ответственность. А политик-популист - наемный менеджер, который заискивает перед аудиторией. Власть без внутренней опоры обречена", - подчеркнул Антон Синковец.

Новый британский премьер, бывший мэр крупного города, сделал ставку на регионы, миграционную политику и безопасность. Он близко общался с народом и усвоил его чаяния. "Британцы задают простой вопрос: "А что нам толку от такого государства, если меня могут забить молотком, а полиция ничего не сделает?" Эта повестка находит отклик", - отметил эксперт. Рейтинг премьера вырос на 16 пунктов, что говорит о поддержке избирателей.

Британия стоит на пороге перемен. Старый политический истеблишмент, основанный на популизме и игнорировании проблем, трещит по швам. Новый лидер, понимающий нужды регионов и выступающий за порядок, получает мандат доверия. Но сможет ли он справиться с накопившимися противоречиями и предотвратить дальнейшую эскалацию - большой вопрос.