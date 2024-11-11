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Новое имя Илона Маска в соцсети Х совпадает с названием криптовалютных токенов

Новое имя Илона Маска в соцсети Х совпадает с названием криптовалютных токенов

Американский бизнесмен Илон Маск сменил имя своего профиля в принадлежащей ему социальной сети X на Кекиус Максимус (Kekius Maximus). Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что его новое имя в соцсети совпадает с названием криптовалютных токенов, вдохновленных мемами о лягушонке Пепе из комикса "Пацанский клуб" и действующих на нескольких блокчейн-платформах.

Помимо этого, Маск поменял фотографию на своей странице на изображение лягушонка Пепе в доспехах древнеримского легионера и с игровым джойстиком в руках.

По информации портала CoinGecko, на этом фоне цена криптовалюты Kekius Maximus за последние сутки выросла на 750,8 %, достигнув $0,11.

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