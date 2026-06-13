"Новое качество ситуации": как Иран восстанавливает "ось сопротивления" и пользуется уязвимостью США

После неудачной для Израиля 40-дневной войны Иран почувствовал возможность выходить за навязанные линии. Американские военные базы в регионе становятся "токсичными", а попытки США проецировать силу уже не приносят прежнего эффекта. Таким мнением поделился эксперт в области международных отношений Олег Кухальский в "Актуальном интервью".

Он напомнил, что Иран несколько десятилетий формирует в регионе "ось сопротивления". "Естественно, Ирану не безразлично будущее "Хезболлы", - сказал он. - По "Хезболле" был нанесен достаточно серьезный удар более года назад. Израиль заинтересован в ее ослаблении, потому что это союзник Ирана, который продвигает иранские интересы в регионе".

"Последствия 40-дневной войны, в ходе которой Соединенным Штатам и Израилю не удалось реализовать все цели военной операции, привели к тому, что Иран почувствовал возможности выходить за те линии, которые ему навязывали", - заявил эксперт. Он отметил, что недавние удары - это прямая поддержка "Хезболлы", и назвал это "новым качеством ситуации для региона".

Уязвимость США и "токсичность" их баз

США пытаются сделать шаг в сторону, несмотря на заинтересованность в экономической экспансии региона, включая планы американского лидера Дональда Трампа ввести на территорию Ирана строительные компании, нефтяные и газовые проекты.

Эксперт отметил, что в Иране критично относятся к заявлениям американской стороны и понимают, что они могут быть элементом тактики. "Иран нащупал некие слабые точки Соединенных Штатов. Одна из слабых точек - это демонстрация тех уязвимостей, которые есть у США не только в регионе, но и как у глобального лидера. Действия США по проецированию военной силы не приносят того эффекта, как ранее", - сказал Олег Кухальский.

Он также подтвердил, что тема "токсичности" американских военных баз в регионе - это не просто риторика, а факт. "В ходе ночного удара американцы поспешили дистанцироваться от действия Израиля, понимая, что Иран может нанести очередной удар по американским базам в регионе, и американцам опять придется объяснять своим союзникам, почему их военные возможности не защищают", - пояснил эксперт.

Политические дедлайны и роль России и Китая

Говоря о перспективах, Олег Кухальский обратил внимание на политические дедлайны: "У Дональда Трампа достаточно близко 250 лет Соединенным Штатам. Заходить в этот юбилей с нерешенным конфликтом на Ближнем Востоке было бы несколько странно. Достаточно близко проведение выборов в Конгресс". Также он упомянул выборы в Израиле как немаловажный фактор.

Относительно роли Китая и России эксперт высказал мнение: "Есть точка зрения, что Иран не был бы столь успешен, если бы у него не было тесных взаимоотношений с Китаем и Российской Федерацией. Есть даже точка зрения у ряда экспертов о том, что эти две страны будут решать, как завершится ситуация в отношении Ирана. Но мне кажется, здесь баланс нарушен, потому что все-таки тут Иран на первом месте".

"Между Китаем, Россией и Ираном есть тесные политические, экономические и военные отношения, но между ними отсутствует военный союз. Поэтому даже если в какой-то мере крупные игроки поддерживают Иран, то это происходит не публично. Ведущую роль играет политическая воля руководства Ирана и готовность иранского общества и руководства демонстрировать волю к сопротивлению американским и израильским нарративам", - заключил Олег Кухальский.