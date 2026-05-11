Новое правительство Венгрии намерено ограничить срок пребывания на посту премьер-министра

Новое правительство Венгрии приступило к исполнению обязанностей и намерено ограничить сроки пребывания на посту премьер-министра. Это заявил новоиспеченный глава правительства Петер Мадьяр после принесения присяги.

По словам политика, власти планируют масштабный пересмотр конституционной системы. Ранее в ходе предвыборной кампании Мадьяр предлагал ограничить пребывание на посту премьер-министра двумя четырехлетними сроками.