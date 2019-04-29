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Новое ЧП с “боингом”

Экстренную посадку в аэропорту Йоханнесбурга совершил самолет из ЮАР. Причина - загоревшийся двигатель. По некоторым данным, возгорание могло произойти из-за столкновения с птицей. Пассажиры и экипаж лайнера не пострадали.

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