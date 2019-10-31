Новое мощное землетрясение сотрясло Филиппины

Магнитуда подземных толчков составила 6,8. Эпицентр располагался в 35 километрах к востоку от города Давао. Очаг залегал на глубине 22 километров. Информация о возможных жертвах не поступала. Угрозу цунами не объявляли. Такие же по мощности толчки зафиксировали в ночь на понедельник. Тогда на Филиппинах погибли не менее 9 человек, более сотни пострадали.