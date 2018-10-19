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Новое нападение на этнический ресторан в германском Хемнице
На этот раз неизвестные подожгли турецкое заведение. 17 жителей жилого дома, в котором оно расположено, были эвакуированы. Никто не пострадал. Полиция не исключает ксенофобских мотивов преступников. Ущерб составляет не менее 30 тысяч евро. Ранее в октябре в Хемнице уже были атакованы еврейский и иранский рестораны. Владельца последнего ранили.
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