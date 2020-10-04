Ранее острыйвоспалительный синдром обнаруживался толькоу детей, переболевших COVID-19. Он проявляется проблемами с сердцем и желудочно-кишечным трактом: в частности, аритмией и болями в животе. Однакоспециалисты подробно описали 16 случаев в США и Великобритании у пациентов в возрасте от 21 до 50 лет сточно такой же посткоронавирусной симптоматикой. Десять из них попали в реанимацию, два пациента умерли. Точное время между заражением коронавирусом ивозможным возникновением синдрома пока не установлено.