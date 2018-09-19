Новое отравление в Солсбери. Это не "Новичок"

Причиной нового отравления в Солсбери мог стать стрихнин. Модель Анна Шапиро - подданная Израиля, уроженка России и ее муж британец Алекс Кинг попали в местную больницу после ужина в итальянском ресторане. Кинга пришлось ввести в искусственную кому, он уже пришел в сознание. Полиция графства Уилтшир исключила отравление "Новичком". Однако на фоне дела Скрипалей вновь поднялась волна ажиотажа. В Кремле же отметили, что Москве настолько надоели необоснованные обвинения и подозрения, что в дальнейшем там "не видят смысла комментировать подобные сообщения и подобные новости", и назвали их абсурдом.