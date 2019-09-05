Новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте принесло присягу

Сегодня новое правительство Италии принесло присягу во главе с премьер-министром, которым вновь стал Джузеппе Конте. Церемония прошла в Квиринальском дворце. И уже сегодня состоится первый Совет министров. Нынешний коалиционный кабинет состоит из 21 министра. В новом правительстве не будет Маттео Сальвини и представителей его правой партии "Лига". В связи с этим политик уже запланировал серию митингов по всей Италии.