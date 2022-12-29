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Новое правительство Израиля во главе с премьером Нетаньяху привели к присяге

Новое правительство Израиля во главе с премьером Нетаньяху привели к присяге

В Израиле привели к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА Новости со ссылкой на газетуTimes of Israel.

"Все новые министры 37-го правительства Израиля уже приведены к присяге, и сегодняшнее заседание кнессета завершилось", -говорится в публикации.

Нетаньяху занимал пост израильского премьера в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

Его предшественник Яир Лапид покинул заседание кнессета, не пожав руку новому главе правительства.

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