Новое условие МВФ для Украины

Украине для того, чтобы получить очередной транш от МВФ, министерство выдвинуло новое условие. Директор пресс-офиса фонда Джерри Райс отметил, что теперь независимость Нацбанка и антикоррупционных учреждений страны является очень важным принципом для продолжения взаимодействия Киева с фондом. Напомним, Украина ожидает получения очередного денежного транша в размере 2 миллиардов 900 миллионов долларов. Как отметило американское издание, государственный долг страны (а это почти 91 миллиард долларов) постоянно растет, а финансовая политика президента страны Владимира Зеленского лишь усугубляет ситуацию.