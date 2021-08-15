Накануне жертвами разрушительного землетрясения магнитудой 7,2 стали более 300 человек. Еще свыше 1800 пострадали. Эхо землетрясения прокатилось по всей стране: десятки домов разрушены, сотни человек пострадали. Идет поисково-спасательная операция. На Гаити введен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать в течение месяца.

