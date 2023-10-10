Новое землетрясение в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Афганистане. Эпицентр подземных толчков находился в 32 км от города Герат, в котором проживают более 270 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Напомним, около 2,5 тыс. человек погибли и свыше 10 тыс. получили ранения в результате серии мощных толчков, сотрясших страну в субботу. Стихийное бедствие практически полностью стерло с лица Земли почти два десятка населенных пунктов. Там под руинами до сих пор могут оставаться сотни людей.