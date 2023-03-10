Новое землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло сегодня в Турции. Подземные толчки залегали на глубине 7 километров. По заявлениям, разрушительных последствий нет. Отметим, общее число жертв из-за землетрясений в Турции уже превысило 47 тысяч человек, пострадали более 115 тысяч.