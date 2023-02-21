Новое землетрясение в Турции и Сирии - жертвами стали около десяти человек, сотни ранены

Новое стихийное бедствие - земля опять вздрогнула под ногами жителей Турции и Сирии. Два землетрясения зафиксировали в турецкой провинции Хатай. Первое - магнитудой 6,4, второе - 5,8. В регионе полностью отключено электричество.

Подземные толчки также ощущались в Ливане, на Кипре и в Израиле. По прогнозам сейсмологов, в ближайшие часы и дни возможны афтершоки и даже цунами.