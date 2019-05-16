Нового победителя шестого сезона "Голос. Дети" определят в специальном дополнительном выпуске шоу

Нового победителя шестого сезона "Голос. Дети" определят в следующую пятницу в специальном дополнительном выпуске шоу. Все финалисты поборются за приз еще раз. Об этом сообщает российский Первый канал. Напомним, действующую победительницу Микеллу Абрамову - дочь певицы Алсу - этого статуса лишили. Расследование показало накрутку голосов. 30 000 звонков и более восьми тысяч фальшивых СМС-сообщений были отправлены в поддержку девочки. Кто виноват в случившемся, пока неясно.



