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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могут провести новогодние праздники в СИЗО
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могут провести новогодние праздники в СИЗО. Тверской районный суд Москвы в эти минуты готовится вынести решение по уголовному делу о хулиганстве и побоях. Следователи опасаются, что если отпустить их домой, они улетят из России. Напомним, в начале октября футболисты со своими друзьями приняли участие сразу в двух драках: сначала компания избила водителя известной телеведущей на автостоянке одной из московских гостиниц, а некоторое время спустя напала на посетителей кафе в центре столицы. И Кокорин, и Мамаев заявляли, что сожалеют о содеянном.
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