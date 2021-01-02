Новогодняя мишура остановила самолет

Яркая, но экстренная посадка самолета в Колумбии. В аэропорту города Эль-Дорадо пришлось внепланово приземлиться лайнеру, который направлялся в Боготу. Сообщается, что самолет столкнулся с воздушным шаром, внутри которого были новогодние украшения. В итоге хвост, крылья и одна из турбин оказались опутаны мишурой. К счастью, никто не пострадал.



