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Новогодняя мишура остановила самолет

Яркая, но экстренная посадка самолета в Колумбии. В аэропорту города Эль-Дорадо пришлось внепланово приземлиться лайнеру, который направлялся в Боготу. Сообщается, что самолет столкнулся с воздушным шаром, внутри которого были новогодние украшения. В итоге хвост, крылья и одна из турбин оказались опутаны мишурой. К счастью, никто не пострадал.

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