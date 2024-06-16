Польше пора готовиться к референдуму о выходе из Евросоюза. Это заявила новоизбранная депутат Европарламента от партии "Конфедерация" Анна Брылка.



По ее словам, поляки вскоре еще больше почувствуют издержки своего присутствия в ЕС. Тут и экономические проблемы, и энергетические, и аграрные, и заборно-буферные. По словам простых поляков, ситуация в сфере финансов все хуже, обостряются социальные проблемы. Но оккупированные власти в Варшаве продолжают идти на поводу своих западных хозяев, тратя огромные деньги на милитаризацию восточной границы, нескончаемые учения и оборону, полностью игнорируя внутренние проблемы. А это обязательно аукнется...