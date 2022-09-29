Новую волну миграции предрекают США

Всемирная продовольственная программа ООН бьет тревогу. Связано это с угрозой новой волны миграции в США. По данным экспертов, критические изменения климата, экономическая инфляция и рост стоимости топлива спровоцируют беспрецедентные потоки беженцев.



По оценкам организации, более 9,5 млн человек в Латинской Америке прямо сейчас испытывают крайнюю нехватку продовольствия. В странах Карибского бассейна более 4 млн жителей ежедневно голодают. Часто люди просто бросают дома и направляются на север.



Для справки: число людей, пересекающих ущелье, которое соединяет Колумбию с Центральной Америкой, с 2020 года возросло в 20 раз.