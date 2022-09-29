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Новую волну миграции предрекают США

Всемирная продовольственная программа ООН бьет тревогу. Связано это с угрозой новой волны миграции в США. По данным экспертов, критические изменения климата, экономическая инфляция и рост стоимости топлива спровоцируют беспрецедентные потоки беженцев.

По оценкам организации, более 9,5 млн человек в Латинской Америке прямо сейчас испытывают крайнюю нехватку продовольствия. В странах Карибского бассейна более 4 млн жителей ежедневно голодают. Часто люди просто бросают дома и направляются на север.

Для справки: число людей, пересекающих ущелье, которое соединяет Колумбию с Центральной Америкой, с 2020 года возросло в 20 раз.

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