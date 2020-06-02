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Новую вспышку лихорадки Эбола зафиксировали в Конго
На месте уже приступил к работе эксперт ВОЗ. Лихорадка распространилась на востоке государства. Представители Министерства здравоохранения Демократической Республики Конго сообщают, что специалистами подтверждено шесть случаев заболевания. Четыре человека скончались. Глава ВОЗ подчеркивает: новая вспышка Эболы в Африке - это напоминание о том, что пандемия COVID-19 - далеко не единственная угроза жизни и здоровью людей.
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