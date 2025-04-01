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Новые герои: в Литве могут установить памятник погибшим в болоте солдатам США
В Литве предложили создать мемориал в честь погибших в болоте американских солдат. Идею подал муниципалитет Швенченского района, на территории которого затонула злосчастная бронемашина M-88 Hercules.
Внутри нашли тела трех военнослужащих, четвертого до сих пор ищут. Куда и зачем они ехали - неизвестно. Но именно память о них, по мнению литовских чиновников, должна быть увековечена.
Это происходит в той самой стране, где массово сносят памятники воинам, освободившим мир от фашизма. Монумент предлагают поставить рядом с полигоном в Пабраде. В муниципалитете полагают, что мемориал о трагедии на болоте также станет символом партнерства между Литвой и США.
В это время в Литву входят немецкие военные - впервые со времен Второй мировой войны. Германия официально начала постоянное развертывание 5-тысячной бригады на территории балтийской республики. Подразделение будет полностью функционировать к 2027 году и разместится на военной базе в городе Руднинкай недалеко от Вильнюса. Размещение всего контингента обойдется Вильнюсу в 800 млн евро.