Новые герои: в Литве могут установить памятник погибшим в болоте солдатам США

В Литве предложили создать мемориал в честь погибших в болоте американских солдат. Идею подал муниципалитет Швенченского района, на территории которого затонула злосчастная бронемашина M-88 Hercules.

Внутри нашли тела трех военнослужащих, четвертого до сих пор ищут. Куда и зачем они ехали - неизвестно. Но именно память о них, по мнению литовских чиновников, должна быть увековечена.

Это происходит в той самой стране, где массово сносят памятники воинам, освободившим мир от фашизма. Монумент предлагают поставить рядом с полигоном в Пабраде. В муниципалитете полагают, что мемориал о трагедии на болоте также станет символом партнерства между Литвой и США.