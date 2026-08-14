Новые подробности пожара в отеле в центре Санкт-Петербурга
Автор:Редакция news.by
Новые детали пожара в Петербурге. Два человека пострадали при возгорании в отеле в центре города. Пламя охватило кровлю и мансарду, площадь возгорания достигла 100 кв. метров.
Из опасной зоны экстренно эвакуировали 35 человек. На месте ЧП работали 30 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Пострадавшие в результате инцидента госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Сейчас открытое горение ликвидировано, на месте идет проливка конструкций.