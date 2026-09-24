Новые рекорды: как топливный кризис в Европе разгоняет цены на горючее

Европу продолжает накрывать топливный кризис: цены на АЗС бьют рекорды. По данным Еврокомиссии, средняя цена на дизель в ЕС достигла 2,23 евро за литр.

Особенно высокие цены в Дании, Финляндии и Германии - там показатель близится к 3 евро. Не далеко ушли также Бельгия и Франция. Цены варьируются по странам, но подорожание топлива становится общей проблемой Европы.

В целом, согласно анализу Евростата, стоимость горючего в ЕС в августе выросла более чем на 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий годовой рост зафиксировали в Болгарии, Литве, Финляндии, Германии и Франции.