Новые удары в Персидском заливе: США и Иран атаковали базы друг друга

Новые бомбардировки в районе Персидского залива. Ночью США вновь нанесли удары по целям в Иране.

Портал Axios со ссылкой на военные источники сообщил, что все атакованные цели находились на юге Ирана и включали в себя системы ПВО, радары и подразделения командования и управления БПЛА.

Иранские СМИ сообщали о взрывах в шести районах страны. В свою очередь КСИР заявил об уничтожении 18 военных целей на американских авиабазах на Ближнем Востоке, в том числе по местам дислокации F-15, F-16 и F-35 на авиабазе в Иордании и базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Из-за атак Тегеран закрыл Ормузский пролив для всех судов.