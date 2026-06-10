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Новые удары в Персидском заливе: США и Иран атаковали базы друг друга
Новые бомбардировки в районе Персидского залива. Ночью США вновь нанесли удары по целям в Иране.
Портал Axios со ссылкой на военные источники сообщил, что все атакованные цели находились на юге Ирана и включали в себя системы ПВО, радары и подразделения командования и управления БПЛА.
Иранские СМИ сообщали о взрывах в шести районах страны. В свою очередь КСИР заявил об уничтожении 18 военных целей на американских авиабазах на Ближнем Востоке, в том числе по местам дислокации F-15, F-16 и F-35 на авиабазе в Иордании и базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Из-за атак Тегеран закрыл Ормузский пролив для всех судов.
Трамп отметил, что США снова нанесут мощные удары, если Тегеран не согласится на сделку. В Сети появилась информация о возможном применении США ядерного оружия против Ирана. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш. По его данным, на недавней тайной встрече в Белом доме Трамп интересовался, насколько возможно использовать такую опцию, чтобы ускорить окончание войны.