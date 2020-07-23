Новые антирекорды по количеству инфицированных COVID-19

Власти австралийского штата Виктория сообщают - за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 484 новых случая заражения коронавирусом - в основном в Мельбурне. Там, напомним, две недели назад был введен повторный карантин. В 90 процентах случаев люди не уходят на самоизоляцию в период между появлением первых симптомов и тестированием на коронавирус, поэтому продолжают оставаться разносчиками вируса.

Антирекорд и в Бразилии, но там, в отличие от Австралии, цифры просто зашкаливают. За сутки по стране зарегистрировано почти 68 тысяч новых случаев. Это самое большое количество зараженных с начала пандемии. Общее число заболевших по стране уже давно превысило два миллиона.