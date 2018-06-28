Новые автомагистрали будут проложены между портами и столицами Южной Кореи и КНДР

Об этом заявили делегации стран после переговоров в "Павильоне объединения" в Пханмунджоме. В скором времени стороны намерены провести совместное исследование в сфере дорожного строительства. В будущем жители Корейского полуострова смогут свободно добираться из Пхеньяна в Сеул и обратно.