Новые автомобили в ЕС и Великобритании становятся шире. Почему?

Британская газета The Guardian сообщает, машины становятся шире, подражая моде на большие роскошные внедорожники, продажи которых стабильно высокие. Об этом пишет портал1prof.by.

Новые автомобили настолько раздулись, стали слишком широкими, что не умещаются на парковочных местах, спроектированных в соответствии с минимальными уличными стандартами во многих странах. Средняя ширина нового автомобиля в ЕС и Великобритании превысила 180 см в первой половине 2023 года. Начиная с 2001 года она увеличивается в среднем на 0,5 см каждый год.

"Возможно, это не слишком большая цифра. Но реальность такова, что если не будет принято соответствующих мер, то тысячи больших роскошных внедорожников и пикапов станут такими же широкими, как грузовики и автобусы", - заявил изданию аналитик группы по транспорту и окружающей среде (T&E) и автор отчета Джеймс Никс.

Известно, что большие автомобили чаще, чем маленькие, приводят к смерти людей в ДТП. Они больше весят и имеют приподнятую переднюю часть, которая тащит человека под собой, а не отбрасывает его в сторону. Они также выбрасывают в воздух огромное количество углекислого газа и занимают больше места на дорогах и тротуарах.

Некоторые автомобили "располнели" из-за изменения стандартов безопасности. Они должны иметь подушки безопасности над дверными проемами и зоны деформации. Это является одной из причин того, что новые модели стали больше. Потребители охотно покупают более крупные автомобили, которые, в свою очередь, являются более опасными на трассах.

В середине 1990-х гг. в Европе запретили транспортные средства шириной более 2,55 м, чтобы не позволить грузовикам и автобусам стать слишком большими. Но законодательство не установило отдельных ограничений для автомобилей, которые, по словам аналитиков, начали передвигаться по дорогам и городам, которые не были рассчитаны на них.

В преддверии запланированного пересмотра правил ЕС по транспортным средствам многие эксперты призвали законодателей поддержать пункт, который обязывает Еврокомиссию пересмотреть ограничение ширины. Они утверждают, что тенденция к увеличению автомобилей привела к уменьшению пространства для других участников дорожного движения и увеличению числа смертей.

Данные Бельгийского института дорожно-транспортных происшествий с 2017 по 2021 гг. показывают, что увеличение высоты передней части транспортного средства на 10 см увеличивает риск смерти на 30%, когда автомобиль наезжает на пешехода или велосипедиста.

Увеличение размеров автомобилей вызывает проблемы у их водителей. В отчете говорится, что большие роскошные внедорожники шириной около 2 метров не помещаются на дворовых парковках и оставляют слишком мало места для посадки и высадки пассажиров. Согласно последним исследованиям, новые автомобили в ЕС и Великобритании становятся на 1 см шире каждые 2 года.