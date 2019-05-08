Новые ЧП с участием самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьеве

Накануне вечером рейс в Ригу задержали из-за запаха гари. Воздушное судно заменили на другой "Суперджет", самолет вылетел с опозданием на два часа. Позже стало известно: специалисты не нашли неисправностей. А этим утром на 4 часа перенесли рейс Москва - Минск. Сотрудники "Аэрофлота" назвали причину задержки: технические неполадки. О том, что это также мог быть "Суперджет", написал в своем twitter-аккаунте один из журналистов российского телеканала.



