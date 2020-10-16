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Новые досрочные выборы в Кыргызстане могут состояться 17 января
В Бишкеке отменили режим ЧП. Он действовал с 9 октября в связи с беспорядками после прошедших в стране парламентских выборов. На фоне протестов действующее тогда правительство сложило полномочия, а президент страны подал в отставку. Сегодня ЦИК озвучил предположительную дату новых досрочных выборов. Они могут состояться 17 января. Новый год Кыргызстан встретит с огромным дефицитом бюджета. МИД заявляет, что стране необходима поддержка стран-партнеров, в частности, соседей. При этом накануне отставки Сооронбай Жээнбеков расформировал антикоррупционную службу и снял с должности посла в России.
Вот так сейчас выглядит Белый дом в Бишкеке изнутри. Этим видео поделился бывший пресс-секретарь парламента. Здание изнутри полностью разрушено. Повсюду обломки, выбитые окна и обгоревшие стены. Напомним, после парламентских выборов митингующие штурмом взяли на Белый дом. Результат атаки - на этих удручающих кадрах.
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