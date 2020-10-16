Новые досрочные выборы в Кыргызстане могут состояться 17 января

В Бишкеке отменили режим ЧП. Он действовал с 9 октября в связи с беспорядками после прошедших в стране парламентских выборов. На фоне протестов действующее тогда правительство сложило полномочия, а президент страны подал в отставку. Сегодня ЦИК озвучил предположительную дату новых досрочных выборов. Они могут состояться 17 января. Новый год Кыргызстан встретит с огромным дефицитом бюджета. МИД заявляет, что стране необходима поддержка стран-партнеров, в частности, соседей. При этом накануне отставки Сооронбай Жээнбеков расформировал антикоррупционную службу и снял с должности посла в России.