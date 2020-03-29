Новые испытания. В КНДР запустили две ракеты

КНДР вновь испытывает ракеты. Из района Вонсан был произведен пуск двух снарядов малой дальности. Они пролетели около 230 километров и упали в Японском море. Этот пуск стал уже четвертым с начала года в стране. В конце 2019-го лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в скором времени его республика представит новое стратегическое вооружение.