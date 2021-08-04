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Новые подробности избиения мигрантов литовскими правоохранителями озвучили сегодня в Погранкомитете

Новые шокирующие подробности избиения мигрантов литовскими правоохранителями озвучили сегодня в Погранкомитете. Мы должны предупредить, что сейчас в эфире будут жесткие кадры.

На видео момент обнаружения пограничниками группы из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Все случилось на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак. Они шли через границу в той же группе, что и погибший гражданин Ирака. Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения.

Группа из пяти граждан Ирака насильно выдворена сопредельной стороной в Беларусь

Шок-контент: на телах видны отверстия от пулевых ранений. В одном из случаев пуля попала в лопатку мигранта. В другом - прошла по касательной прямо у шеи возле жизненно важной артерии.


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