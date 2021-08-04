Новые подробности избиения мигрантов литовскими правоохранителями озвучили сегодня в Погранкомитете

Новые шокирующие подробности избиения мигрантов литовскими правоохранителями озвучили сегодня в Погранкомитете. Мы должны предупредить, что сейчас в эфире будут жесткие кадры.

На видео момент обнаружения пограничниками группы из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Все случилось на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак. Они шли через границу в той же группе, что и погибший гражданин Ирака. Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения.